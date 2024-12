Der frühere israelische Verteidigungsminister Mosche Jaalon hat der Armee seines Landes "ethnische Säuberung" im Gazastreifen vorgeworfen und damit empörte Reaktionen ausgelöst. "Die Straße, die wir entlanggeführt werden, ist Eroberung, Annexion und ethnische Säuberung", sagte Jaalon am Samstag in einem Interview mit dem privaten Sender DemocratTV.

Auf die Nachfrage der Journalistin, ob er glaube, dass Israel sich in Richtung "ethnische Säuberung" bewege, sagte Jaalon: "Was passiert dort? Es gibt kein Bait Lahiya mehr, kein Bait Hanoun, die Armee interveniert in Jabalija und in Wahrheit wird das Land von Arabern gesäubert."

Der Norden des Gazastreifens, in dem die von Jaalon genannten Gebiete liegen, ist seit dem 6. Oktober Ziel einer israelischen Offensive, mit der eine Neugruppierung der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas verhindert werden soll.