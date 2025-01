UNRWA trotzt Israels Verbot: Es wird weiter für die Palästinenser gearbeitet

Markus Ponweiser, Ostjerusalem

Die blauen UN-Embleme prangen noch an den Mauern, doch das Tor bleibt geschlossen. Der Betrieb am UNRWA-Gelände in Ost-Jerusalem wurde schon vor dem offiziellen Inkrafttreten in Erwartung des Verbots eingestellt. Um elf Uhr am Donnerstag stellte Arieh King, stellvertretender Bürgermeister Jerusalems, einen Tisch vor dem Eingang des Geländes auf, bedeckte ihn mit Wein und Süßigkeiten. Dann hängte er eine Israel-Fahne über dem Eingang und verkündete: „Ab heute gibt es keinen Platz mehr für die Nazi-UNRWA in Jerusalem!“

Schon Tage zuvor hatte der Rechtsaußen-Lokalpolitiker auf X zum Feiern vor dem UNRWA-Gelände aufgerufen. Doch obwohl Kings Aufruf nur auf geringe Resonanz stieß und kaum feiernde Gäste kamen, ist die Skepsis gegenüber UNRWA in Israel groß.