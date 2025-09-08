Schussattentat in Jerusalem: Offenbar 4 Tote, 11 Verletzte
Zusammenfassung
- Bei einem Schusswaffenangriff in Jerusalem wurden vier Menschen getötet und elf weitere verletzt.
- Die Polizei spricht von einem Attentat, zwei mutmaßliche Täter wurden getötet und als Terroristen bezeichnet.
- Die Hintergründe des Angriffs sind unklar, der Vorfall ereignete sich vor dem Hintergrund des angespannten Nahost-Konflikts.
Mehrere Menschen sind am Montag in Jerusalem durch Schüsse getötet worden. Der israelische Rettungsdienst Magen David Adom berichtete von vier Toten. Rettungsdienste sprachen von insgesamt 15 Opfern.
Demnach gab es nach derzeitigem Stand elf Verletzte im Norden der Stadt. Zufahrtswege seien gesperrt worden. Das Nachrichtenportal ynet berichtete konkret von zwei Attentätern. Nach Angaben der Polizei wurden die Angreifer getötet.
Exekutive bezeichnet mutmaßliche Täter als Terroristen
Die Exekutive bezeichnete die mutmaßlichen Täter als Terroristen. Die genaue Identität und das Motiv waren zunächst jedoch nicht klar.
Der Nahost-Konflikt hatte sich zuletzt rund um eine angesagte Großoffensive von Israels Militär in Gaza-Stadt und stockender Verhandlungen mit der militanten Palästinenserorganisation über eine Feuerpause im Gaza-Krieg und über die Freilassung der verbliebenen, israelischen Geiseln in der Gewalt der Hamas noch einmal zugespitzt.
"Bus von Schüssen durchlöchert"
Ein Wachmann aus einem naheliegenden Busbahnhof sagte dem israelischen TV-Sender Channel 13, zwei bewaffnete Männer seien an einer Kreuzung in einen Bus eingedrungen, es seien Schüsse gefallen. "Der Bus ist vorn von Schüssen durchlöchert", sagte er. Einer der Angreifer habe auch ein Messer getragen.
