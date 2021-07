Familien verklagen Facebook nach Anschlägen auf Milliarde Dollar

Das 13-jährige israelische Mädchen Hallel schläft in ihrem Bett in der jüdischen Siedlung Kiryat Arba bei Hebron. Ein 17-jähriger Palästinenser schleicht sich in ihr Zimmer, tritt an ihr Bett und sticht auf das schlafende Kind ein. Sie stirbt. Er auch. Durch die Waffe eines Wachmanns. Es ist eine menschenverachtende Tat, die am letzten Juni-Tag 2016 stattfand. Aber leider kein Einzelfall. Alleine seit Oktober sind bei palästinensischen Anschlägen 34 Menschen gestorben. Viele davon durch so genannte „Lone-Wolf“ („Einsamer-Wolf“)-Terroristen. Sie planen und schlagen also alleine zu. Seit etwa zwei Jahren häufen sich Anschläge dieser Art in dem Konfliktgebiet. Hintermänner gibt es nur in den seltensten Fällen, einen Schuldigen – abgesehen vom Terroristen selber – zu finden, ist schwierig. Auf der anderen Seite haben in diesem Zeitraum israelische Beamte mindestens 201 Palästinenser getötet - 137 davon sollen laut der Regierung Angreifer gewesen sein, schreibt fortune.com.

Gilad Erdan, Minister für innere Sicherheit in Israel, hat ihn dennoch gefunden: Facebook, denn „das Blut von Hallel klebt an den Händen von Mark Zuckerberg“, wird Erdan von fortune.com zitiert. Nun sollen Gesetze her, die Facebook, Twitter und Co. zur Löschung von Inhalten zwingen, die vom Staat als Gefahr für die öffentliche Sicherheit eingestuft werden.