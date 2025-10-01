Nach Israels Angriff: USA sagen Katar Sicherheitsgarantien zu

Mehr als drei Wochen nach dem israelischen Luftangriff auf Hamas-Ziele in Katar haben die USA eine weitreichende Sicherheitsgarantie für das Golfemirat abgegeben. Die Vereinigten Staaten garantierten damit "die Sicherheit und territoriale Unversehrtheit des Staates Katar gegen externe Angriffe", hieß es in einem am Mittwoch vom Weißen Haus veröffentlichten Dekret von US-Präsident Donald Trump.

Die USA betrachteten "jeden bewaffneten Angriff auf das Territorium, die Souveränität oder die kritische Infrastruktur des Staates Katar als Bedrohung für den Frieden und die Sicherheit der Vereinigten Staaten" selbst, hieß es in dem Dekret weiter, das Trump den Angaben zufolge bereits am Montag unterzeichnet hatte. Im Falle eines solchen Angriffs würden die USA "alle rechtmäßigen und angemessenen Maßnahmen ergreifen" - einschließlich "diplomatischer, wirtschaftlicher und, falls erforderlich, militärischer" - um Frieden und Stabilität wiederherzustellen. Die Wortwahl erinnert an die NATO-Beistandsgarantie in Artikel fünf des Nordatlantikvertrags.