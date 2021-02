Island sperrt auf: Endlich wieder auf ein Bier

Was hat Island letztlich anders gemacht? Abgesehen von der vorteilhaften Lage – entlegen und dünn besiedelt –, die eine Abschottung einfacher macht, war es eine Kombination aus verschiedenen Maßnahmen, die fruchtete. Dazu gehören Kontaktverfolgung, Testen und Analyse aller positiven Fälle, wird der Polizist Vidir Reynisson in Medien zitiert. Er ist maßgeblich an der Information der Bevölkerung über die Corona-Pandemie beteiligt. Und stellte ebenso fest, dass sich die 360.000 Einwohner des Inselstaates fest an die Restriktionen gehalten haben – ein weiterer Grund für den Erfolg, ebenso die Stärke des medizinischen Systems und der Forschung.

So wird in einem Labor des Unternehmens DECODE, spezialisiert auf Humangenetik, nicht nur die Ausbreitung der Pandemie überwacht. Bei jedem Test werden Virusproben sequenziert – so wurden 60 Infektionen mit der britischen Variante entdeckt.