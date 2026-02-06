Ausland

Iran und USA verhandeln heute im Oman

Der iranische Außenminister Abbas Araqchi.
Araqchi ist in Maskat eingetroffen. Der Chefdiplomat pocht auf "Gleichberechtigung" und "Respekt".
06.02.26, 07:32

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Angesichts einer drohenden Kriegsgefahr will der Iran nach eigenen Angaben am Freitag in der omanischen Hauptstadt Maskat neue Gespräche mit den USA aufnehmen. US-Außenminister Marco Rubio erklärte, die Vereinigten Staaten seien für einen Dialog mit dem Iran und der US-Sondergesandte Steve Witkoff für ein Treffen am Freitag bereit. Regierungskreise in Washington bestätigten das Treffen. Der iranische Außenminister Abbas Araqchi landete in der Nacht auf Freitag in Maskat.

"Gleichberechtigung, gegenseitiger Respekt und gegenseitige Interessen sind keine Rhetorik - sie sind unverzichtbar und die tragenden Säulen eines dauerhaften Abkommens", schrieb der iranische Außenminister vor den geplanten Gesprächen auf der Plattform X. "Wir handeln in gutem Glauben und bestehen zugleich entschlossen auf unseren Rechten."

Nahost: Grenzübergang Rafah wieder offen

Araqchi wurde unter anderem von seinen Vizeministern Majid Takht-Rawanchi und Kasem Gharibabadi begleitet, wie der staatliche iranische Rundfunk berichtete. Der iranische Außenminister hatte angekündigt, dass die Atomverhandlungen um 10.00 Uhr (Ortszeit/7.00 Uhr MEZ) beginnen sollen. 

Unklar bleibt die Tagesordnung

Der Iran möchte sich laut Außenminister Araqchi auf das Atomprogramm und eine mögliche Lockerung von Sanktionen beschränken. Die USA drängen hingegen darauf, dass auch Irans Raketenprogramm sowie die Unterstützung von Irans Verbündeten wie der Hamas, der Hisbollah-Miliz im Libanon und der Houthi im Jemen Themen sein müssten.

Die Gespräche gelten als heikel. Die USA haben ihre Militärpräsenz in der Golfregion massiv verstärkt - auch zum Schutz eigener Stützpunkte sowie von Verbündeten vor möglichen Angriffen aus dem Iran. US-Präsident Donald Trump hat bereits mit einem härteren Militärschlag als bei den Angriffen auf die iranischen Atomanlagen im Juni 2025 gedroht.

Mehr zum Thema

USA Iran
Agenturen, msim  | 

Kommentare