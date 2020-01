Iran-USA-Krise: Und die EU? Zückt ihre einzige Waffe: Diplomatie

Das Problem: Die EU hat weder Strategie noch Mittel, den Iran zurückzuhalten. In Teheran nimmt man die Europäer kaum noch ernst, seit die USA den Iran-Atom-Deal kündigten und damit die Europäer wirtschaftlich aus dem Iran fegten. Europas Versuche der Gegenwehr gegen Washington – ein eigenes Finanzierungsinstrument – scheiterten kläglich.

Der Iran spielt nun auf der Klaviatur der größten europäischen Ängste: Teheran kündigte an, endgültig aus dem Atomdeal auszusteigen. Doch in Brüssel klammert man sich noch immer an einen Strohhalm: Wirklich schlimm werde es erst, wenn der Iran den Atomreaktor in Arak wieder anwerfe.Auf der anderen Seite: Die mit der EU verbündeten USA machen ohnehin, was sie wollen. Diese Erfahrung hat US-Präsident Trump die Europäer gelehrt. Seither beteuern die EU-Staaten: Will die EU als globale „soft power“ nicht untergehen, muss sie auch in der Außenpolitik an einem Strang ziehen.