Iran stoppt Hinrichtung von acht Frauen auf Trumps Bitte hin

Der Iran hat nach den Worten von US-Präsident Donald Trump auf seine Bitte hin die geplante Hinrichtung von acht zum Tode verurteilten Frauen gestoppt. "Ich weiß sehr zu schätzen, dass der Iran und seine Führung meine Forderung als Präsident der USA respektiert und die geplanten Hinrichtungen ausgesetzt haben", schrieb Trump am Mittwoch in seinem Onlinedienst Truth Social. Teheran dementierte, eine Hinrichtung der Frauen geplant zu haben. Trump hatte am Dienstag Teheran aufgefordert, acht mutmaßlich zum Tode verurteilte Frauen freizulassen und einen solchen Schritt als "sehr guten Start für die Verhandlungen" zwischen den USA und dem Iran bezeichnet.

"An die iranische Führung, die bald mit meinen Vertretern verhandeln wird: Ich wäre sehr dankbar für die Freilassung dieser Frauen. Bitte tut ihnen nichts an! Das wäre ein sehr guter Start für die Verhandlungen!", schrieb Trump bei Truth Social als Kommentar zu einen Beitrag, den er teilte. Der von Trump geteilte Beitrag zeigt die Fotos von acht Frauen mit den Worten: "Die Islamische Republik Iran bereitet sich darauf vor, acht Frauen zu hängen." Der Beitrag war am Montag von dem pro-israelischen Aktivisten Eyal Jakoby im Onlinedienst X geteilt worden. Die Namen der Frauen wurden nicht genannt.