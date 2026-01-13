Ausland

Behörden gehen von rund 2.000 Toten bei Protesten im Iran aus

IRAN-PROTEST-RIGHTS
Nach staatlichen Angaben rund 2.000 Menschen im Iran getötet worden, Staat macht "Terroristen" verantwortlich.
13.01.26, 12:38

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Unter den Toten seien Zivilisten und Sicherheitskräfte, sagte ein Behördenvertreter am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Verantwortlich dafür seien "Terroristen". 

Die seit dem 28. Dezember andauernden Proteste im Iran hatten sich an der schlechten Wirtschaftslage entzündet und waren in Forderungen nach einem Sturz der Führung der Islamischen Republik gegipfelt.

Mehr in Kürze.

Massenproteste im Iran: "Die Menschen werden abgeschlachtet“
Protestwelle im Iran: Kann Regime gestürzt werden?
Islamische Republik Iran – bald ohne Islam?

Mehr zum Thema

Iran
Agenturen  | 

Kommentare