Protestwelle im Iran: Kann Regime gestürzt werden?
Seit rund zwei Wochen halten die landesweiten Proteste im Iran an. Es sind die größten Demonstrationen seit Beginn der jüngsten Protestwelle. Das Regime reagiert mit Härte, während die internationale Aufmerksamkeit wächst - nicht zuletzt, weil US-Präsident Donald Trump offen mit drastischen Maßnahmen droht und militärische Optionen prüfen lässt. Was passiert gerade im Iran, wie konnte es so weit kommen – und wie könnte es nun weitergehen? Darüber spricht Studio KURIER-Host Caroline Bartos mit Außenpolitikredakteur Armin Arbeiter.
