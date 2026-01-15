Ausland

Iran setzt Hinrichtungen aus

Funeral of the security forces who were killed in the protests that erupted over the collapse of the currency's value in Tehran
Es werde "heute oder morgen" keine Hinrichtungen durch Erhängen geben, so der iranische Außenminister Abbas Araqchi.
15.01.26, 06:08

Zusammenfassung

  • Der iranische Außenminister Abbas Araqchi kündigte eine Aussetzung von Hinrichtungen durch Erhängen an.
  • Die Menschenrechtsgruppe Hengaw meldete die Aussetzung der Hinrichtung eines festgenommenen Demonstranten, äußerte aber weiterhin Bedenken um dessen Leben.
  • US-Präsident Trump erklärte, über das Ende der Tötungen im Iran informiert worden zu sein, nachdem internationale Kritik laut wurde.

Der iranische Außenminister Abbas Araqchi hat eine Aussetzung der Hinrichtungen im Iran bekannt gegeben. 

Es werde "heute oder morgen" keine Hinrichtungen durch Erhängen geben, sagte Araqchi am Mittwoch in einem Interview mit dem US-Sender Fox News. Er betonte zudem, Teheran habe "nach drei Tagen von terroristischen Operationen", die von Israel inszeniert worden seien, die "volle Kontrolle" über die Lage im Iran.

Auch die Menschenrechtsgruppe Hengaw teilte mit, dass die Hinrichtung eines bei der jüngsten Protestwelle im Iran festgenommenen Demonstranten namens Erfan Soltani ausgesetzt worden sei. Es bestünden jedoch weiterhin "ernsthafte und anhaltende Bedenken" hinsichtlich des Rechts auf Leben des 26-Jährigen, teilte die in Norwegen ansässige Gruppe unter Berufung auf Verwandte Soltanis mit. Menschenrechtsgruppen und Washington hatten gewarnt, Soltanis Hinrichtung sei für Mittwoch angesetzt.

Trump über Ende der Tötungen im Iran informiert

US-Präsident Donald Trump erklärte inzwischen, er sei über ein Ende der "Tötungen" im Iran informiert worden. Er habe aus "zuverlässiger Quelle" erfahren, dass "die Tötungen im Iran aufhören", sagte Trump bei einer Veranstaltung im Weißen Haus vor Journalisten und fügte an: "Sie haben aufgehört, und es gibt keine Pläne für Hinrichtungen." Weitere Angaben machte er zunächst nicht.

Trump hatte zuvor mit einer scharfen Reaktion gedroht, falls Teheran wie angekündigt Demonstranten hinrichten lässt. Am Dienstag hatte er in seinem Onlinedienst Truth Social in Richtung der Demonstranten im Iran geschrieben, Hilfe sei "unterwegs".

Im Iran gab es in den vergangenen zwei Wochen massive Proteste gegen die Führung der seit 1979 bestehenden islamischen Republik. Die Behörden gingen brutal gegen die Demonstrierenden vor. Die Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights (IHR) geht von bisher mindestens 3.428 getöteten Demonstrantinnen und Demonstranten aus. Mehr als 10.000 Menschen wurden demnach im Zuge der Massenproteste festgenommen.

Agenturen, sif  | 

