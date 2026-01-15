Iran setzt Hinrichtungen aus

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der iranische Außenminister Abbas Araqchi hat eine Aussetzung der Hinrichtungen im Iran bekannt gegeben. Es werde "heute oder morgen" keine Hinrichtungen durch Erhängen geben, sagte Araqchi am Mittwoch in einem Interview mit dem US-Sender Fox News. Er betonte zudem, Teheran habe "nach drei Tagen von terroristischen Operationen", die von Israel inszeniert worden seien, die "volle Kontrolle" über die Lage im Iran.

Auch die Menschenrechtsgruppe Hengaw teilte mit, dass die Hinrichtung eines bei der jüngsten Protestwelle im Iran festgenommenen Demonstranten namens Erfan Soltani ausgesetzt worden sei. Es bestünden jedoch weiterhin "ernsthafte und anhaltende Bedenken" hinsichtlich des Rechts auf Leben des 26-Jährigen, teilte die in Norwegen ansässige Gruppe unter Berufung auf Verwandte Soltanis mit. Menschenrechtsgruppen und Washington hatten gewarnt, Soltanis Hinrichtung sei für Mittwoch angesetzt. Trump über Ende der Tötungen im Iran informiert US-Präsident Donald Trump erklärte inzwischen, er sei über ein Ende der "Tötungen" im Iran informiert worden. Er habe aus "zuverlässiger Quelle" erfahren, dass "die Tötungen im Iran aufhören", sagte Trump bei einer Veranstaltung im Weißen Haus vor Journalisten und fügte an: "Sie haben aufgehört, und es gibt keine Pläne für Hinrichtungen." Weitere Angaben machte er zunächst nicht.