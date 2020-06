Narendra Modi: Vom Teeverkäufer zum Premier

Die bevölkerungsreichste Demokratie der Welt wählte einen Machtwechsel: Bei der fünf Wochen dauernden Parlamentswahl fuhren die Hindu-Nationalisten wie erwartet einen Erdrutsch-Wahlsieg ein. Die bisherige Oppositionspartei BJP und ihr unternehmerfreundlicher Spitzenkandidat Narendra Modi dürften 279 der 543 Parlamentssitze und damit eine absolute Mehrheit erreichen.

Kein anderer Politiker spaltet Indien allerdings so sehr wie Modi: Seine Anhänger sehen im 63-Jährigen einen effizienten Verwalter, der als Regierungschef in seinem Heimatstaat Gujarat die Korruption in den Griff bekommen und Investoren angelockt hat. Modis Gegner erleben ihn hingegen als intoleranten, autoritären Machtmenschen. Besonders die Muslime in Indien, die rund 15 Prozent der Bevölkerung ausmachen, zittern vor dem Hindu-Nationalisten. Unter seiner Regierung metzelten Hindu-Mobs mehr als 1000 Muslime nieder, vergewaltigten, verstümmelten und verbrannten. Politische Studien bewerten die Unruhen als „Pogrome“, weil sie staatlich gelenkt worden seien. Gewählt wurde Modi auch von vielen jungen Indern. Sie hoffen, dass Modi die dringend benötigten Jobs in der Industrie schafft. Außerdem bietet Modi viel Raum für Identifikation: Er stammt aus einer niedrigen Kaste, wuchs in einfachen Verhältnissen in der Tempelstadt Vadnagar auf und half seinem Vater, am Bahnhof Tee zu verkaufen. Sein Aufstieg begann in einer Freiwilligenorganisation, die an die Hegemonie des Hinduismus glaubt– ehe er in den 80er-Jahren in die Politik ging.