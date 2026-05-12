"Nicht normal": Alle 50 heißesten Städte in einem einzigen Land

Die Rangliste von AQI basiert den Angaben zufolge auf Temperaturen über 24 Stunden, einschließlich Tagesmaximum und nächtlichem Tiefstwert, sowie weiteren Daten wie Niederschlag, Wind und Luftfeuchtigkeit.

An der Spitze der AQI-Liste stand am 27. April die Stadt Banda im nördlichen Bundesstaat Uttar Pradesh. Laut AQI erreichte Banda am 27. April über 46 Grad Celsius; dies sei die höchste an diesem Tag weltweit gemessene Temperatur gewesen. Der niedrigste Wert in Banda lag den Angaben zufolge in den frühen Morgenstunden bei knapp 35 Grad Celsius. Die Mehrheit der heißesten indischen Städte habe in Indiens "innerem warmen Gürtel" gelegen, teilte AQI mit.

Die extreme Hitzewelle in der zweiten Hälfte des vergangenen Monats zähle "zu den härtesten, wenn nicht sogar zu den härtesten Temperaturen im April, der normalerweise nicht der heißeste Monat des Jahres ist.", sagte Maximiliano Herrera, Klimatologe und Wetterhistoriker, der Extremtemperaturen dokumentiert. Dutzende, wenn nicht Hunderte April-Hitzerekorde seien gebrochen worden, so Herrera.