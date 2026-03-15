IEA: Mehr als 400 Mio Barrel Öl aus Reserven in Kürze freigegeben

Die weltweiten Ölreserven werden der Internationalen Energiebehörde (IEA) nach in Kürze freigegeben. Öl aus den Lagerbeständen in Asien und Ozeanien sei ab sofort verfügbar, teilt die IEA mit. Öl aus Europa und den Amerikas folge Ende März.

Bei den geplanten Mengen handle es sich bei 72 Prozent um Rohöl und bei 28 Prozent um Ölprodukte. Zugesagt seien 271,7 Millionen Barrel aus staatlichen Reserven und 116,6 Millionen Barrel aus vorgeschriebenen Industriebeständen.