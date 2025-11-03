Hurrikan "Melissa": USA sagen Kuba drei Millionen Dollar Nothilfe zu

Die USA haben Kuba angesichts der Zerstörungen durch den Hurrikan "Melissa" eine Nothilfe in Höhe von drei Millionen Dollar (2,6 Mio. Euro) zugesagt. In Zusammenarbeit mit der römisch-katholischen Kirche solle die humanitäre Hilfe direkt an die Menschen im besonders schwer getroffenen Osten des Landes verteilt werden, teilte das US-Außenministerium am Sonntag mit. In Haiti wurde unterdessen angesichts von "Melissa" eine dreitägige Staatstrauer angeordnet. Die US-Außenministerium hatte am Freitag seine Bereitschaft erklärt, sofortige humanitäre Hilfe "direkt und über lokale Partner" zu leisten, ohne die kommunistische Regierung des Landes einzuschalten. Kuba unterliegt seit mehr als sechs Jahrzehnten einem US-Wirtschaftsembargo. Die kubanische Regierung nannte den Vorschlag "unwürdig".

Zig Tote und große Zerstörung "Melissa" hatte in den vergangenen Tagen insbesondere in Jamaika, Kuba, und Haiti massive Verwüstungen verursacht. Mindestens 59 Menschen kamen ums Leben. Die von der haitianischen Regierung aufgrund der dramatischen Hurrikanfolgen angeordnete Staatstrauer gilt ab dem heutigen Montag. Infolge des Wirbelsturms kamen allein in diesem Karibikstaat bei Überschwemmungen und Erdrutschen nach Angaben des Zivilschutzes mindestens 30 Menschen ums Leben. Für einige Regionen rief die Regierung aufgrund der Schäden für drei Monate den Notstand aus.