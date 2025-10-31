Hurrikan "Melissa": Touristen können Jamaika verlassen

Touristen können ab Samstag von der Karibikinsel Jamaika ausgeflogen werden, die durch Hurrikan "Melissa" schwer beschädigt wurde.

Der größte Flughafen des Landes, der Sangster International Airport in Montego Bay im Nordwesten der Insel, werde vom Wochenende an für kommerzielle Flüge geöffnet sein, sagte Transportminister Daryl Vaz am Freitag. Nach Angaben der jamaikanischen Regierung befanden sich etwa 25.000 Touristen auf der Insel.