Hunderttausende demonstrieren in Prag gegen Regierung

Genau 30 Jahre nach dem Beginn der Samtenen Revolution treibt die Unzufriedenheit mit den politischen Verhältnissen wieder unzählige Tschechen auf die Straße. Mehr als 200 000 Menschen strömten am Samstag auf die Letna-Ebene in der Prager Innenstadt, in langen Reihen zu Fuß, in vollen Straßenbahnen und Bussen. Sie folgten einem Aufruf des noch jungen Bündnisses „Eine Million Augenblicke für Demokratie“.

Die Demokratie in Tschechien sei krank, sagt der Organisator der Proteste, der Theologiestudent Mikulas Minar. Sie sei wie ein Garten, der mit Unkraut zuwuchere, wenn man sich nicht um ihn kümmert. Im Mittelpunkt der Kritik: Regierungschef Andrej Babis. Der Multimilliardär ist Gründer eines komplizierten Firmengeflechts, das von der Agrarwirtschaft über die Chemieindustrie bis zur Medienbranche reicht.