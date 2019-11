Die magischen Momente der Samtenen Revolution in der ČSSR 1989

Es sind unvergessliche, für immer prägende Bilder aus dem November 1989: Zehntausende Menschen ziehen durch die Stadtzentren von Prag und Bratislava und läuten mit Schlüsselbunden in den Händen das Ende des Kommunismus ein. Der friedliche Systemwechsel in der Tschechoslowakei vor genau 30 Jahren ging als „Samtene Revolution“ in die Geschichte ein. „Wir waren wieder einmal die Letzten“, kommentierte Karel Schwarzenberg die politische Wende in seiner Heimat kürzlich in einem KURIER-Interview. Als Präsident der Internationalen Helsinki-Föderation für Menschenrechte unterstützte er aktiv und auch mit eigenen Mitteln den Widerstand gegen die KP-Regierung in der ČSSR.