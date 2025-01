MfG, die Houthis: Wie eine Miliz Schiffe aus dem Westen erpresst

Seit Beginn des Gaza-Konflikts beschießen die Houthis Containerschiffe im Roten Meer. Wer sicher passieren will, muss zahlen. Mit dem Waffenstillstand in Gaza haben die Houthis ihre Angriffe eingestellt. Nun laden die Rebellen in einem Mail zu einem Seminar mit dem zynischen Titel „Sicherheit der Schifffahrt im Roten Meer“, das sich an Unternehmen richtet, die Waren durch die Region verschiffen.