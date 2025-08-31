Houthi stürmen Büros von Hilfsorganisationen: UNICEF-Mitarbeiter entführt

Die Houthi-Miliz hat in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa die Büros von zwei UN-Hilfsorganisationen gestürmt und mehrere ihrer Mitarbeiter entführt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen der UN-Mitarbeiter im Jemen. Houthi stürmt Büros von WFP und UNICEF: Rund 10 Menschen entführt Sie hätten die Büros des Welternährungsprogramms (WFP) und des UN-Kinderhilfswerks UNICEF gestürmt und dann insgesamt rund zehn Angestellte an einen unbekannten Ort gebracht, hieß es.

Die Hintergründe waren zunächst unklar. Die vom Iran unterstützten Houthi, die Sanaa und weite Teile des Nordjemen seit etwa zehn Jahren kontrollieren, äußerte sich zunächst nicht. Auch von den Vereinten Nationen oder WFP und UNICEF gab es zunächst keine Bestätigung. Spionage für die USA? Houthi hat schon mehrfach UN-Mitarbeiter entführt Erst gestern hatte die Houthi den Tod ihres Ministerpräsidenten Ahmed al-Rahawi und mehrerer Minister durch einen israelischen Luftangriff am Donnerstag verkündet. Die Regierung der Houthi wird international nicht anerkannt.