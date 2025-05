„Historischer Tag“: USA schließt Handelsdeal mit England ab

Um 16.50 Uhr österreichischer Zeit begann eine hastig einberufene Liveschaltung. In der Nacht zuvor hatte Trump in gewohnt bombastischer Manier eine „wichtige Neuigkeit“ mit einem „hoch angesehenem Land“ angekündigt.

Dabei lobten Trump und der britische Premier Keir Starmer einander in überraschend hohen Tönen: An diesem „Victory Day“ – meinte Trump live aus dem Oval Office mit Verweis auf das Ende des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai – stünden Amerika und England einmal mehr als eine der engsten Verbündeten Seite an Seite.