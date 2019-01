Heute kann Athen dem Namensstreit mit Skopje ein Ende setzen

Man könnte meinen, die größere Hürde sei bereits genommen. Denn das Parlament in Skopje hat am 11. Jänner beschlossen, die Verfassung und den Namen der Republik zu ändern. Doch heute muss auch die Volksvertretung in Athen ihr O.K. dazu geben.

Mazedonien soll künftig „Republik Nordmazedonien“ heißen, ein Kompromiss mit Athen, das sich seit der Unabhängigkeit des Nachbarn 1991 an dem Namen „ Mazedonien“ gestoßen hatte. Der Kompromiss würde Skopje den Weg in Richtung EU und NATO ebnen.