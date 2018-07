Helsinki-Gipfel: Demokraten fordern Anhörung der Übersetzerin

Trump wiegelt ab: Alles "Fake News"

Trump versucht unterdessen weiterhin, die massive Kritik an seinen Äußerungen bei dem Gipfel abzuwiegeln. "Ich denke, ich habe das bei der Pressekonferenz großartig gemacht", sagte er in einem am Mittwochabend (Ortszeit) ausgestrahlten Interview des US-Senders CBS. Kritischen Medien warf er vor, ihn diskreditieren zu wollen. "Es sind Fake News", sagte er. "Man macht etwas Gutes und sie versuchen, es so schlecht wie möglich zu machen."

Er würde Putin persönlich für eine russische Einmischung bei der Präsidentschaftswahl 2016 verantwortlich machen, sagte Trump am Mittwoch auf eine entsprechende Frage in einem Interview des TV-Senders CBS. Bei seinen Gesprächen mit Putin habe er sehr deutlich gemacht, dass es solche Einmischungen nicht geben dürfe. Zugleich deutete er aber Zweifel an, ob solche Anmerkungen Einfluss auf Russland haben könnte.