Hartz IV-Urteil: Darf man das Existenzminimum weiter kürzen?

"Fördern und Fordern": Dieses Prinzip gilt seit der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe zu Hartz IV unter Kanzler Gerhard Schröder im Jahr 2005 für Bezieher der Grundsicherung.

Was steckt dahinter? Wer staatliche Hilfe in Anspruch nimmt, verpflichtet sich, auch aktiv daran mitzuarbeiten, dass das so bald wie möglich nicht mehr notwendig ist. Schlagen Hartz-IV-Bezieher Jobangebote aus oder weigern sich, an Fördermaßnahmen teilzunehmen, greift das "Fordern" und ihnen drohen empfindliche Kürzungen beim Hartz-IV-Satz. "Der Sozialstaat muss ein Mittel haben, die zumutbare Mitwirkung auch verbindlich einzufordern", drückte es Arbeitsminister Hubertus Heil ( SPD) im Januar aus.