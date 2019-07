„Happy End“: Asyl für eine Gruppe Iraner in Österreich

Aileen und rund 100 andere Menschen haben vor drei Jahren eine Entscheidung getroffen, die ihr Leben verändern sollte. Sie haben – als verfolgte Minderheiten im Iran – beschlossen, in die Vereinigten Staaten auszuwandern.

Über ein Umsiedlungsprogramm der US-Regierung (Lautenberg-Programm) haben Aileen und ihre Familie, sowie rund 100 weitere Iraner im Jahr 2017 Asylanträge in den USA gestellt. Wie zuvor in Zehntausenden Fällen führte auch ihr Weg aus dem Iran über Wien. Bei dem kurzen Zwischenstopp sollten – wie in dem Programm üblich – innerhalb weniger Wochen die notwendigen Papiere ausgestellt werden, da die USA aus diplomatischen Gründen keine Botschaft im Iran hat. Nahezu nie gab es dabei in der Vergangenheit ein Problem.