Handelsgespräche: Trump "kurz vor Einigung" mit China

US-Präsident Donald Trump hofft bei einem bevorstehenden Telefonat mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping auf Fortschritte bei den Handelsgesprächen beider Länder. Er werde am Freitag mit Xi "über TikTok und auch über den Handel sprechen", sagte Trump am Donnerstag dem Sender Fox News mit Bezug auf die Zölle und die Videoplattform TikTok. Weiters sagte er: "Wir stehen kurz vor einer Einigung in all diesen Punkten. Und meine Beziehung zu China ist sehr gut."

Das Gespräch am Freitag ist das zweite zwischen den beiden Staatschefs seit Trumps Rückkehr ins Weiße Haus im Jänner und das dritte seit Jahresbeginn. Beide Seiten verhandeln derzeit über Zölle sowie die Neuorganisation der Eigentumsverhältnisse bei TikTok. Wer wird wen besuchen? Am 5. Juni hatte Trump mitgeteilt, Xi habe ihn zu einem Besuch in China eingeladen, und er habe eine ähnliche Einladung an den chinesischen Staatschef für einen Besuch in den USA ausgesprochen. Bisher verlautete jedoch nichts über mögliche Reisepläne. Mehrere Experten gehen davon aus, dass Xi sein Angebot wiederholen werde - auch in dem Wissen um Trumps Vorliebe für pompöse Empfänge, die ihm im Ausland beschert werden.