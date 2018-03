Hamas nützt im Gazastreifen Israel als Sündenbock aus

Am Samstag hielten sich nur wenige Tausend Palästinenser aus dem Gazastreifen in der am Sperrzaun zu Israel errichteten Zeltstadt auf. Auf improvisierten Spielplätzen und Fußballfeldern wurde gespielt. Ganz anders am Vortag: Zigtausende hatten sich zum „Marsch der Rückkehr“ versammelt. Bei mehreren Sturmläufen kam es nach palästinensischen Angaben zu 1500 Verletzten und 16 Toten. Die militant islamistische Hamas lenkte die Aufmerksamkeit der Welt für einen Tag auf Gaza. Israels Armee verhinderte einen Durchbruch. Beide Seiten sprechen von einem Erfolg.

Die Palästinensische Autonomieregierung (PA) rief im Westjordanland Staatstrauer aus. Nach einem Putsch der Hamas 2007 verlor sie die Macht in Gaza und fordert sie seitdem zurück. Alle Versöhnungsbemühungen von Hamas und Fatah scheiterten. Im Oktober 2017 wurde ein neues Einheitskabinett bejubelt. Dessen Premier Rami Hamdalla wäre beim Gaza-Besuch im März fast Opfer eines Attentats geworden. Worauf PA und Fatah erneut die Finanzen für den Gazastreifen einfroren. Sie fordern zuerst die vollständige Übergabe der Sicherheitsverantwortung an die PA. Doch die Hamas will den Befehl über ihre Polizei-Milizen nicht abgeben.