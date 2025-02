Hamas übergibt weitere Geisel-Leichen

Auch die islamistische Hamas in Gaza bestätigte die Übergabe an das Rote Kreuz.

Die islamistische Terrororganisation Hamas im Gazastreifen hat nach Medienberichten die Leichen von vier israelischen Geiseln an Vertreter des Roten Kreuzes übergeben . Dies meldeten am späten Abend israelische Medien unter Berufung auf israelische Regierungsbeamte.

Zuvor hatte das israelische Ministerpräsidentenamt mitgeteilt, dass eine Einigung über die Art und Weise der Übergabe erzielt wurde. Insbesondere gab dieses Mal es keine Zeremonie mit bewaffneten Kämpfern und lauter Musik bei der Aushändigung der Särge an das Rote Kreuz im Gazastreifen. Darauf hatte Israel im Vorfeld bestanden.

Im Gegenzug sollen 600 palästinensische Häftlinge freikommen

Im Gegenzug sollen rund 600 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen freigelassen werden. Augenzeugen berichteten, dass sich ein erster Bus mit knapp 40 Gefangenen vom Militärgefängnis Ofer im besetzten Westjordanland in Richtung Ramallah in Bewegung setzte. Die Häftlinge hätten ursprünglich am letzten Samstag im Austausch für sechs israelische Geiseln freikommen sollen. Unter ihnen sind 50 Personen mit lebenslangen Haftstrafen.