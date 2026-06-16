Bekennervideo: Hamas-Anschlagspläne in Europa

Deutsche Ermittler gehen davon aus, dass die Terrororganisation Hamas für den 7. Oktober 2025 einen konkreten Terroranschlag geplant hatte. "Bei einem der Beschuldigten wurde ein vorgefertigtes Bekennervideo sichergestellt", erklärte nun Generalbundesanwalt Jens Rommel beim Jahrespressegespräch seiner Behörde in Karlsruhe. Seit Herbst letzten Jahres ließ die Bundesanwaltschaft neun mutmaßliche Anhänger der Hamas festnehmen.

Nach Angaben des Generalbundesanwalts kündigte das gefundene Bekennervideo einen Anschlag rund um den 7. Oktober 2025 an, den zweiten Jahrestag des Hamas-Überfalls auf Israel.

Anschlagsort noch nicht öffentlich gemacht

Die Ermittler reagierten offenbar rechtzeitig: Bereits am 1. Oktober 2025 wurden die ersten drei Verdächtigen festgenommen – nur wenige Tage vor dem mutmaßlich geplanten Tatzeitraum. Wo der geplante Anschlag stattfinden sollte, haben die Ermittler bislang nicht öffentlich gemacht.