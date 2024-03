Haft für russischen Studenten wegen pro-ukrainischem Wifi-Namen

Ein Gericht in Moskau hat einen Studenten laut einem Medienbericht zu zehn Tagen Haft verurteilt , weil er sein Wifi-Netzwerk während der russischen Militäroffensive in der Ukraine mit einem pro-ukrainischen Slogan benannt hat.

Der in Moskau studierende Mann habe sein Netzwerk in "Slawa Ukraini" ("Ruhm der Ukraine") umbenannt, berichtete die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti am Samstag. Dabei handelt es sich um den Kampfruf der ukrainischen Streitkräfte.