X-Account gehackt: Italienischer Verteidigungsminister postete Krypto-Posts

Der persönliche Account des italienischen Verteidigungsministers Guido Crosetto auf der Plattform X ist gehackt worden. Nach dem Angriff wurden dort Posts veröffentlicht, mit denen um Spenden in Kryptowährungen gebeten wurde, die nicht vom Minister oder dem Verteidigungsministerium stammen, teilte Crosetto mit.

Der Vorfall zeige," wie präzise und raffiniert solche Angriffe sein können, wodurch es den Betroffenen schwer fällt, sofortige Maßnahmen zu ergreifen".