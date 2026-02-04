Ausland

Wie Atomreaktoren den KI-Boom in Großbritannien befeuern sollen

Zwei große Kühltürme stehen auf einem Industriegelände unter bewölktem Himmel.
Die Labour-Regierung betont, dass Kernkraft wichtig ist, um die Klimaziele zu erreichen.
04.02.26, 08:31

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Zusammenfassung

  • Großbritannien beschleunigt den Bau moderner Kernreaktoren, um Klimaziele zu erreichen und den KI-Boom mit sauberer Energie zu unterstützen.
  • Neue Rahmenbedingungen bieten gestraffte Planungs- und Genehmigungsverfahren, wobei Projekte privat finanziert werden, aber staatliche Unterstützung möglich ist.
  • Fortschrittliche Reaktoren mit neuartigen Brennstoffen und Kühlmitteln werden von internationalen Firmen wie TerraPower geplant.

Großbritannien will den Bau moderner Kernreaktoren beschleunigen und hat dafür am Mittwoch neue Rahmenbedingungen vorgestellt. Die Labour-Regierung erklärte, die Kernkraft spiele eine wichtige Rolle, um die Klimaziele zu erreichen, den wachsenden KI-Sektor mit sauberer Energie zu versorgen und Arbeitsplätze zu schaffen.

"Die fortschrittliche Nukleartechnologie könnte die Art und Weise, wie wir die Industrie mit Strom versorgen und den Boom der KI-Rechenzentren vorantreiben, revolutionieren", sagte Atom-Minister Patrick Vallance.

Wegen KI: Fast-Katastrophen-AKW geht in den USA wieder ans Netz

Projekte privat finanziert

Die neuen Regeln sollen Entwicklern ein gestrafftes Planungs- und Genehmigungsverfahren bieten. Die Projekte müssen privat finanziert werden, können aber auch staatliche Unterstützung und Investitionen aus dem 2024 eingerichteten nationalen Vermögensfonds erhalten. 

Mehrere US-Firmen, darunter das von Bill Gates unterstützte Unternehmen TerraPower, hatten bereits im vergangenen Jahr Pläne für entsprechende Projekte in Großbritannien angekündigt. Bei den fortschrittlichen Reaktoren kommen neuartige Brennstoffe und Kühlmittel zum Einsatz, die höhere Betriebstemperaturen ermöglichen.

Warum Google jetzt Miniatomkraftwerke kauft
Agenturen  | 

Kommentare