Grönland: Besorgnis über verstärkte US-Spionage

Dänemark reagiert auf einen Bericht des Wall Street Journal, wonach die US-Regierung ihre Geheimdienste angewiesen hat, Grönland verstärkt auszuspionieren.

Außenminister Lars Løkke Rasmussen erklärte am Donnerstag, er werde den amtierenden US-Botschafter in Dänemark einladen. "Ich habe den Artikel im Wall Street Journal gelesen und er beunruhigt mich sehr, denn wir spionieren keine Freunde aus", so Rasmussen vor Reportern bei einem Treffen der EU-Außenminister in Warschau.