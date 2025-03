Grönlands neuer Premier: "USA bekommen unsere Insel nicht"

Trump sage, er werde Grönland bekommen, schrieb Nielsen auf Facebook und wurde seinerseits deutlich: "Lassen Sie mich das klar sagen: Die USA bekommen Grönland nicht." Trump selbst legte am Wochenende noch mal nach. "Wir werden Grönland bekommen. Ja, zu 100 Prozent", sagte Trump in einem NBC-Telefoninterview.

"Wir gehören niemand anderem"

Nielsen führt eine breite Koalition an, der vier von fünf Fraktionen im Parlament angehören. Die vier Parteien in Grönland hatten sich am Freitag auf eine breit aufgestellte Regierungskoalition geeinigt. "Nur so können wir mit dem schweren Druck von außen umgehen, dem wir ausgesetzt sind", sagte der von den Koalitionspartnern zum neuen Regierungschef auserkorene Nielsen.

Trump müsse klar und deutlich gezeigt werden, dass Grönland nur dessen Bewohnern gehöre. "So war es gestern. So ist es heute. Und so wird es auch in Zukunft sein", schrieb der 33-Jährige. "Wir gehören niemand anderem. Wir bestimmen selbst über unsere Zukunft."