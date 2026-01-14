Trump beharrt auf Grönland: "Alles andere ist inakzeptabel"

Grönlands junger Ministerpräsident Jens-Frederik Nielsen hat seiner Außenministerin eine unmissverständliche Botschaft mit auf den Weg gegeben: „Wenn wir uns hier und jetzt zwischen den Vereinigten Staaten und Dänemark entscheiden müssten, würden wir uns für Dänemark entscheiden.“ So weit – so klar war die Lage zumindest von Seiten der Chefdiplomaten aus Grönland und Dänemark, die am Mittwoch zu einem allerersten Treffen ins Weiße Haus nach Washington eingeladen wurden. Allein dass das Gespräch mit US-Außenminister Marco Rubio und Vizepräsident JD Vance überhaupt stattfand, galt dabei schon als Erfolg. Denn bis dahin hatte US-Präsident Donald Trump stets nur großspurig verkündet: „Auf die eine oder andere Art – wir kriegen Grönland, die USA brauchen Grönland für ihre nationale Sicherheit.“ Doch Anspannung und Sorge waren gestern groß, dass Außenminister Lars Lokke Rasmussen (DK) und Vivian Motzfeldt (Grönland) im Weißen Haus für ihren Widerstand gegen die Trump-Pläne ähnlich gedemütigt werden könnten, wie es einst Ukraines Präsident Selenskij worden war.

Jetzt also erstmals ernsthafte Gespräche und der verzweifelte Versuch Dänemarks und der autonomen, größten Insel der Welt dem Begehren des US-Präsidenten ein ernsthaftes Angebot entgegenzuhalten. Wobei gleich anfangs klargestellt wurde: Grönland, mitsamt seinen 54.000 Einwohnern und seinen gewaltigen Bodenschätzen und Rohstoffen, stehe nicht zum Verkauf. Und Dänemark habe überdies gar keine Befugnis, Grönland zu verkaufen. Stattdessen das Angebot: Direkter Zugang für die USA zu Investitionen, keine Zölle, Ausbau amerikanischer Militärbasen - und generell großes wirtschaftliches Entgegenkommen. Denn: „Eigentlich haben die Amerikaner militärisch auf Grönland ja schon alles, was sie haben wollen - außer Atomwaffen zu stationieren“, gab der ehemalige deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck, der jetzt als Analyst für das Danish Institut for Internationale Studies arbeitet, in einem Interview für rbbInforadio24 zu bedenken. Vertraglich könnten die USA ihre Militärpräsenz auf der Insel ja jederzeit wieder aufstocken. Viele US-Stützpunkte Bereits im Zweiten Weltkrieg hatten die USA auf Grönland bis zu 10.000 Soldaten stationiert. Auch nach 1945 betrieben sie noch zahlreiche Basen und Radaranlagen. Erst mit dem Ende des Kalten Krieges und dem Zerfall der UdSSR schloss Washington alle Standorte bis auf die Pituffik Space Base.

Doch Trump will offenbar mehr.

Grönland ist nicht zu verkaufen, steht auf dem T-Shirt dieses Händlers in Nuuk geschrieben