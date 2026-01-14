Dänemark kündigt Ausbau von Militärpräsenz auf Grönland an

Kurz vor einem Treffen zum Anspruch der USA auf Grönland im Weißen Haus in Washington hat Dänemark einen Ausbau seiner Militärpräsenz auf der Insel angekündigt. "Wir werden unsere militärische Präsenz in Grönland weiter verstärken", erklärte Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen am Mittwoch in einer Mitteilung an die Nachrichtenagentur AFP. "Wir werden aber auch innerhalb der NATO auf mehr Übungen und eine verstärkte Präsenz der NATO in der Arktis drängen."

Dänemark führe mit seinen Verbündeten Gespräche "über neue und verstärkte Aktivitäten im Jahr 2026". Auch die deutsche Regierung hatte sich zuletzt für eine stärkere NATO-Präsenz in der Arktis ausgesprochenen. In der Region seien verstärkte Aktivitäten Russlands und Chinas zu beobachten, sagte Außenminister Johann Wadephul am Dienstag dem ZDF. "Damit muss man umgehen", sagte er. "Und das kann man im NATO-Rahmen gut lösen." Wie das grönländische Nachrichten- und Medienportal Sermitsiaq online berichtete, ist Ende der Woche ein weiteres Treffen beider Seiten geplant. Acht Senatoren, darunter zwei republikanische Senatoren und drei Mitglieder des US-Kongresses, werden voraussichtlich am Freitag oder Samstag mit dem Grönland-Ausschuss des dänischen Parlaments und Mitgliedern des Ausschusses für Außen- und Sicherheitspolitik des grönländischen Parlaments (Inatsisartut) zusammentreffen.