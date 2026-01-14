Dänemark kündigt Ausbau von Militärpräsenz auf Grönland an
Kurz vor einem Treffen zum Anspruch der USA auf Grönland im Weißen Haus in Washington hat Dänemark einen Ausbau seiner Militärpräsenz auf der Insel angekündigt. "Wir werden unsere militärische Präsenz in Grönland weiter verstärken", erklärte Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen am Mittwoch in einer Mitteilung an die Nachrichtenagentur AFP.
"Wir werden aber auch innerhalb der NATO auf mehr Übungen und eine verstärkte Präsenz der NATO in der Arktis drängen."
Dänemark führe mit seinen Verbündeten Gespräche "über neue und verstärkte Aktivitäten im Jahr 2026".
Auch die deutsche Regierung hatte sich zuletzt für eine stärkere NATO-Präsenz in der Arktis ausgesprochenen. In der Region seien verstärkte Aktivitäten Russlands und Chinas zu beobachten, sagte Außenminister Johann Wadephul am Dienstag dem ZDF. "Damit muss man umgehen", sagte er. "Und das kann man im NATO-Rahmen gut lösen."
Wie das grönländische Nachrichten- und Medienportal Sermitsiaq online berichtete, ist Ende der Woche ein weiteres Treffen beider Seiten geplant. Acht Senatoren, darunter zwei republikanische Senatoren und drei Mitglieder des US-Kongresses, werden voraussichtlich am Freitag oder Samstag mit dem Grönland-Ausschuss des dänischen Parlaments und Mitgliedern des Ausschusses für Außen- und Sicherheitspolitik des grönländischen Parlaments (Inatsisartut) zusammentreffen.
Frankreich will Konsulat öffnen
Frankreich wird angesichts der Ansprüche von US-Präsident Donald Trump auf Grönland ein Konsulat auf der autonomen dänischen Insel eröffnen. Die Vertretung solle am 6. Februar ihre Arbeit aufnehmen, sagte der französische Außenminister Jean-Noel Barrot am Mittwoch dem französischen Sender RTL.
Die USA müssten aufhören, Grönland zu erpressen und die Kontrolle über die größte Insel der Welt zu fordern. Die Pläne für das Konsulat gibt es demnach seit dem vergangenen Jahr. "Ein Angriff auf ein anderes Nato-Mitglied würde keinen Sinn ergeben, es wäre sogar gegen die Interessen der Vereinigten Staaten", sagte Barrot mit Blick auf eine mögliche militärische Inbesitznahme Grönlands. "Und deshalb muss diese Erpressung natürlich aufhören."
Grönland ist ein autonomer Teil des Königreichs Dänemark und damit Teil des Nato-Bündnisses. Trump hatte bereits in seiner ersten Amtszeit Interesse am Kauf der riesigen, rohstoffreichen Insel gezeigt, was die Regierung in Kopenhagen jedoch zurückgewiesen hatte. Der US-Präsident führt nun unter anderem Sicherheitsinteressen der USA als Begründung für die Übernahme der Insel zwischen Nordatlantik und dem Nordpolarmeer an.
