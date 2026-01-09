Insider enthüllt: USA bereits in Gesprächen mit Grönland

Angesichts des Streits über eine angestrebte US-Kontrolle über Grönland sind einem Insider zufolge bereits Berater von Präsident Donald Trump mit Gesandten aus Dänemark und Grönland zusammengekommen. Das Treffen von Vertretern des Nationalen Sicherheitsrates im Weißen Haus mit dem dänischen Botschafter Jesper Moller Sorensen und Grönlands Chef-Repräsentanten in Washington, Jacob Isbosethsen, habe es am Donnerstag gegeben, sagte ein dänischer Regierungsvertreter. Treffen zwischen USA und Grönland über Klarheit der Äußerungen Es sei darum gegangen, mehr Klarheit über die Äußerungen der USA zu Grönland zu erhalten, sagte der Vertreter Dänemarks, der anonym bleiben wollte. Das Weiße Haus bestätigte das Treffen zunächst nicht.

Die US-Regierung hatte am Dienstag mitgeteilt, man prüfe eine Reihe von Optionen zur Übernahme Grönlands und der Einsatz von US-Militärgewalt sei eine dieser Optionen. Auch ein Kauf des Gebiets sei eine Möglichkeit. Trump hat erklärt, die USA bräuchten Grönland aus Gründen der nationalen Sicherheit. Grönland: Insel soll nicht Teil der USA werden US-Außenminister Marco Rubio wird voraussichtlich nächste Woche in Washington mit dänischen Vertretern zusammentreffen.