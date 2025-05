Griechenland kündigt Verschärfung des Einwanderungsrechts an

Griechenland hat eine Verschärfung des Einwanderungsrechts angekündigt: Die Regierung will eine Regelung abschaffen, die es bisher irregulär eingereisten Menschen ermöglicht, nach sieben Jahren im Land einen Aufenthaltstitel zu erhalten.

"Von nun an wird niemand, der sich illegal in Griechenland aufhält, legalisiert werden und eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten", sagte Migrationsminister Makis Voridis am Donnerstag dem Fernsehsender Skai.