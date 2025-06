Klimaaktivistin Greta Thunberg segelt mit Hilfsgütern nach Gaza

Die schwedische Aktivistin Greta Thunberg will mit einem Segelschiff Hilfsgüter in den Gazastreifen bringen. Das Schiff „Madleen“ mit 12 Aktivisten aus verschiedenen Ländern an Bord habe in der sizilianischen Stadt Catania abgelegt, bestätigte eine Sprecherin des Bündnisses Freedom Flotilla Coalition.

Die Aktivisten hatten angekündigt, mit dem Schiff „Israels illegale Belagerung“ des Küstenstreifens durchbrechen und „humanitäre Hilfe, Hoffnung und Solidarität nach Gaza“ bringen zu wollen. An Bord sollen Babynahrung sowie medizinische Güter sein. Mit ihrer Aktion will die Gruppe nach eigenen Angaben internationale Aufmerksamkeit auf die humanitäre Lage vor Ort lenken.

Eine fast dreimonatige Blockade der Lieferungen von Nahrungsmitteln, Medikamenten und anderen lebenswichtigen Güter in den Gazastreifen hatte Israel zuletzt etwas gelockert. Israel will nach eigenen Angaben die islamistische Hamas unter Druck setzen, damit sie die Geiseln freilässt. Der Gaza-Krieg, ausgelöst durch das Hamas-Massaker in Israel am 7. Oktober 2023, dauert nun seit mehr als eineinhalb Jahren an.