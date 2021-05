Grenzstein versetzt: Warum ein Bauer Belgien größer machte

Absichtliche Grenzsteinversetzungen haben schon des Öfteren zu Familienkriegen geführt, die sich über die Generationen weitervererben. Nicht umsonst wandern oft ganze Ortschaften unter Führung des Pfarrers alle Grenzsteine ab, damit jede kleinste Veränderung sofort beeinsprucht werden kann.

In Belgien schaffte es ein Bauer in die internationale Berichterstattung. Der gute Mann versetzte einen Grenzstein aus dem Jahr 1819, der die französisch-belgische Grenze in der Ortschaft Erquelinnes markiert. Der Stein war für ihn störend, weil er mit seinem Traktor nicht mehr gut passieren konnte.

Mit seiner illegalen Aktion verschaffte er Belgien einen Landgewinn von 2,29 Metern auf französischem Hoheitsgebiet. Der namentlich nicht genannte Bauer hatte sich laut BBC angeblich nichts dabei gedacht.

Einem Hobbyhistoriker sei diese Grenzverletzung bei einem Spaziergang aufgefallen. Der Bürgermeister von Erquelinnes, David Lavaux, sagte dem französischen Fernsehsender TFI: „Er hat Belgien größer gemacht und Frankreich kleiner. Das ist keine gute Idee.“ Und er scherzte: „Ich war glücklich, meine Stadt war größer.“ Doch seiner Kollegin auf der französischen Seite habe die Aktion halt eher weniger gut gefallen.