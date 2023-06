Grenzstau: Polnische Bauern protestieren gegen Billigimporte aus Ukraine

Wegen Bauernprotesten an einem polnisch-ukrainischen GrenzĂŒbergang stauen sich auf der Seite der Ukraine mittlerweile 450 Lastwagen. Die Abfertigungsschlange fĂŒr den GĂŒterverkehr am Übergang Dorohusk sei 13 Kilometer lang, sagte ein Sprecher des zustĂ€ndigen Zollamts am Samstag der polnischen Agentur PAP.