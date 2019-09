Grenzkorridor: Indien und Pakistan stehen vor Abkommen

Pakistan und Indien sollen kurz vor einem Abkommen zur Eröffnung eines Grenzkorridors für Sikh-Pilger und eines neuen Grenzübergangs stehen. Islamabad hoffe auf eine Unterzeichnung eines Abkommens in den nächsten Wochen, damit der Grenzkorridor im November eröffnet werden könne, hieß es in einer Mitteilung des pakistanischen Außenministeriums am Mittwochabend.

Der Grenzkorridor soll indischen Anhängern des Sikh-Glaubens den Besuch eines ihrer heiligsten Schreine im pakistanischen Kartarpur Sahib, wenige Kilometer von der indisch-pakistanischen Grenze entfernt, erleichtern. Sikh sollen den Schrein ohne Visum besuchen dürfen. Gleichzeitig soll es einen Grenzübergang geben, der allen Indern offen steht, die ein pakistanisches Visum haben.