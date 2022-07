Getreidesilo im Hafen von Beirut stürzt nach wochenlangem Feuer ein

Fast zwei Jahre nach der schweren Explosion im Hafen von Beirut ist dort ein seit Wochen brennendes Getreidesilo zusammengestürzt. Medien berichteten am Sonntag von einer Staubwolke und Rauch, die anschließend aufgestiegen seien. Die Behörden hatten für das Feuer fermentiertes Getreide in dem beschädigten Speicher verantwortlich gemacht, das sich in der Sommerhitze entzündet habe.

Wirtschaftsminister Amin Salam hatte Mitte Juli erklärt, es werde an einer Lösung für den Brand gearbeitet. Das Gelände war abgesperrt. Auf Videoaufnahmen waren der Einsturz eines Siloabschnitts, zu Boden fallende Trümmer und eine Staubwolke zu sehen. Das Silo war besonders stark von der Explosion im Hafen von Beirut am 4. August 2020 getroffen worden. Teile des Geländes wurden bis heute nicht wieder aufgebaut. Zur Detonation war es gekommen, weil sich ohne Schutzmaßnahmen gelagerter Ammoniumnitratdünger entzündet hatte.