Gekapertes Flugzeug: Auch Freundin des entführten Bloggers "gesteht"

Sofia Sapega war wie Protassewitsch an Bord des Ryanair-Fluges von Athen nach Vilnius, der von einem weißrussischen Kampfjet abgefangen und zur Landung in Minsk gezwungen wurde - angeblich wegen einer Bombendrohung der radikal-islamischen Hamas. In Minsk wurde das Paar verhaftet.

Sofia Sapega soll sich im berüchtigten Okrestina-Gefängnis befinden. Das sagte die Mutter der 23-jährigen Russin, Anna Duditsch, nach Angaben des Spiegel dem russischen Dienst der BBC.

Sie habe von der erzwungenen Landung auf Instagram erfahren, so die Mutter, die die russischen Behörden eingeschaltet hat. Sofia habe noch versucht, sie über WhatsApp zu verständigen, habe aber nur das Wort "Mutter" schicken können.