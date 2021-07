Gaza-Streifen im Visier Israels

Schon am Morgen war eine Rakete in einer dicht bebauten israelischen Wohngegend eingeschlagen. Wie durch ein Wunder kam es nur zu wenigen Leichtverletzten. Kleine Splitterreste in der Luft explodierter Luftabwehrwaffen landeten auf dem deutschen Kreuzfahrtschiff Aida Diva.

In ihren Ankündigungen machten beide Seiten am Dienstag klar, was weiter drohen kann. Hamas-Sprecher Abu Sughri: "Unsere Raketen reichen viel weiter und können ein Erdbeben überall in Israel anrichten." Der Beschuss von Tel Aviv war offenbar schon ein Schritt dorthin – auch wenn nicht klar ist, wer ihn setzte.Nachdem die Hamas am Montag für fast alle Raketenabschüsse die Verantwortung übernommen hatte, zeichneten am Dienstag wieder andere Gruppierungen verantwortlich: Dschihad – Heiliger Krieg, die Volksfront oder die Volkskomitees.

Israels Verteidigungsminister Moshe Yaalon: "Raketenangriffe auf unsere Städte sind nicht hinzunehmen. Wir planen die Ausweitung unserer Aktionen." Um möglicherweise massive Bodenaktionen im Gazastreifen durchzuführen, wurde grünes Licht für die Einberufung von bis zu 40.000 Reservesoldaten gegeben.