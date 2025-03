Israelische Armee beginnt mit Bodenoffensive in Gaza

Indes finden in Israel massive Proteste statt: Mit blau-weißen Nationalflaggen sowie Flaggen in gelber Farbe, die an das Schicksal der israelischen Geiseln in der Gewalt der Hamas erinnern sollen, marschierten Tausende in Richtung Jerusalem. Die Demonstranten protestieren gegen die angekündigte Entlassung des Inlandsgeheimdienstchefs Ronen Bar sowie den Neubeginn des Gaza-Kriegs. Das Ziel des Marsches: der Amtssitz des Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu.