Israelische NGO: "Keine Selbstverteidigung, einfach nur vorsätzlicher Völkermord"

Von Franziska Trautmann KURIER: In Ihrem Bericht „Our Genocide“ erheben Sie schwere Vorwürfe gegen Israels Regierung. Woran können Sie sie festmachen? Yair Dvir: Unsere Hauptbotschaft lautet, dass wir als israelische Menschenrechtsorganisation, ganz klar beobachten, dass Israel in den letzten 22 Monaten systematisch und absichtlich die Bevölkerung in Gaza angreift. Anhand mehrerer Praktiken sehen wir einen vorsätzlichen und systematischen Angriff auf die Bevölkerung, was der Definition von Völkermord entspricht. Wie haben Sie sich auf ihre Quellen verlassen können, wenn Sie nicht selbst im Gazastreifen vor Ort waren? Wir haben palästinensische Feldforscher im Westjordanland und im Gazastreifen. Einige Monate nach dem 7. Oktober gelang es uns, unseren Feldforschern aus dem Gazastreifen zur Flucht nach Ägypten zu verhelfen. Sie stehen jedoch weiterhin in Kontakt mit ihren Familien und Bekannten im Gazastreifen und sammeln Augenzeugenberichte. Die Informationen in diesem Bericht basieren auch auf zahlreichen Untersuchungen und Daten, die von vielen anderen Organisationen veröffentlicht wurden. Da wir hier leben, haben wir darüber hinaus zahlreiche Aussagen der israelischen Führung gesammelt, die die genozidalen Ziele des israelischen Angriffs deutlich machen.

Infobox B'Tselem ist ein israelisches Menschenrechtsorganisation, die sich für Freiheit, Gleichheit und Rechte von Palästinenser und Juden einsetzt. Die Organisation wurde 1989 gegründet und dokumentiert seitdem Menschenrechtsverletzungen durch Israel in den besetzten palästinensischen Gebieten. Mit ihrem Bericht "Our Genocide" hat erstmals eine israelische NGO schwere Vorwürfe gegen die eigene Regierung erhoben. Der Bericht beschreibt das Vorgehen der Regierung und Armee im Gazastreifen und die Folgen für die palästinensische Bevölkerung.

Gab es schon eine Reaktion der israelischen Regierung auf Ihren Bericht? Falls ja, welche? Zwei oder drei Wochen nach der Veröffentlichung unseres Berichts erhielten wir Hunderte Interviewanfragen von internationalen Medien. Aber in Israel haben die meisten Menschen, fast 90 Prozent der Bevölkerung, noch nicht einmal von diesem Bericht gehört. Die israelischen Medien berichten nicht darüber. Das ist ein Beispiel, wie die israelische Öffentlichkeit unter dem Einfluss der Regierungspropaganda und der Mobilisierung der israelischen Medien völlig den Bezug zur Realität vor Ort verloren hat. Welche Wirkungen haben Sie sich erhofft? Wir wollen damit mehr Menschen die Augen öffnen, was wirklich im Namen von Israel geschieht. Das ist kein Krieg und keine Selbstverteidigung, einfach nur vorsätzlicher Völkermord. Unser Hauptziel ist es daher internationale Entscheidungsträger und Gemeinschaften dazu aufzurufen, nicht nur zu reden, sondern auch zu handeln und mit allen Mitteln das Völkerrecht einzusetzen, um den Völkermord in Gaza zu stoppen. Natürlich nach internationalem Recht.

Sie schreiben, dass selbst „humanitäre Zonen“ und Rettungskräfte gezielt angegriffen wurden. Was sagt das über die israelische Kriegsführung aus? Können sie ein Beispiel nennen? Wir sehen beispielsweise, wie Israel systematisch das Gesundheitssystem in Gaza zerstört. Die meisten Krankenhäuser sind vernichtet worden. Gleichzeitig verhindert Israel, dass Hilfe ins Land kommt und tötet absichtlich Hilfskräfte. Die UNRWA, das wichtigste UN-Hilfswerk im Gazastreifen, wird von Israel daran gehindert, in Gaza zu arbeiten, wo sie am dringendsten gebraucht wird. Daran sieht man auch wie Israel humanitäre Hilfe als zynisches Instrument einsetzt, um die ethnische Säuberung in Gaza voranzutreiben. 96 Prozent der Kinder in Gaza sollen das Gefühl haben, der Tod sei unausweichlich. Wie lässt sich eine Gesellschaft nach so einer kollektiven Traumatisierung wieder aufbauen? Ich denke, solange der Völkermord noch andauert, ist es sehr schwer vorstellbar, wie es danach sein wird. Man weiß nicht, wann und wie das Ende sein wird. Natürlich ist es die Absicht der israelischen Regierung, ihr Vorgehen dann zu beenden, wenn keine Palästinenser mehr im Gazastreifen leben. Ich als israelischer Jude beispielsweise, der in der dritten Generation von Holocaust-Überlebenden lebt, denke für einen Teil der Gesellschaft ist das Trauma vom Holocaust auch nach 80 Jahren nicht vergessen. Ich glaube es würde Generationen dauern, bis das, was in Gaza passiert, verheilt ist.