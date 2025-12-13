Gazastreifen: Israel tötet hochrangigen Hamas-Kommandanten
Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben einen hochrangigen Kommandeur der Hamas im Gazastreifen getötet. In den vergangenen Monaten habe der Terrorist daran gearbeitet, die Fähigkeiten der Hamas und deren Waffenproduktion wieder herzustellen, teilte die Armee mit.
Um wen es sich genau handelte, blieb in der Mitteilung offen. Nach Informationen der israelischen Medien Times of Israel und ynet.com handelte es sich um einen Drohnenangriff in der Stadt Gaza. Dabei soll der Top-Kommandeur der Hamas, Raed Saad, getötet worden sein. Palästinensische Medien berichteten, dass es insgesamt drei Todesopfer gegeben habe.
Chefplaner getötet?
Saad soll nach israelischen Berichten Chefplaner des Terrorangriffs vom 7. Oktober 2023 im Süden Israels gewesen sein, bei dem rund 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 weitere in den Gazastreifen verschleppt worden waren.
Der getötete Kommandeur stand den Angaben zufolge in der Hierarchie der Kassam-Brigaden, des militärischen Arms der Hamas, ganz weit oben. Er soll Leiter der Operations- und Produktionsabteilungen gewesen sein. Saad soll nach Angaben der „Times of Israel“ mehrere Attentatsversuche überlebt haben. Zum Zeitpunkt des Angriffs hielt er sich in einem Gebiet auf, das gemäß einer Waffenruhe-Vereinbarung von der Hamas kontrolliert wird.
