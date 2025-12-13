Gazastreifen: Israel tötet hochrangigen Hamas-Kommandanten

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben einen hochrangigen Kommandeur der Hamas im Gazastreifen getötet. In den vergangenen Monaten habe der Terrorist daran gearbeitet, die Fähigkeiten der Hamas und deren Waffenproduktion wieder herzustellen, teilte die Armee mit.

Um wen es sich genau handelte, blieb in der Mitteilung offen. Nach Informationen der israelischen Medien Times of Israel und ynet.com handelte es sich um einen Drohnenangriff in der Stadt Gaza. Dabei soll der Top-Kommandeur der Hamas, Raed Saad, getötet worden sein. Palästinensische Medien berichteten, dass es insgesamt drei Todesopfer gegeben habe.