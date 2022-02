Für Touristen tut man in der Karibik so, als gäbe es kein Corona

„Regel Nummer eins: Keine Handys. Wer mit Smartphone erwischt wird, fliegt raus.“ Der kleine Mann im neongelben Muskelshirt steht auf einem Holztisch und macht viele Pausen, während er spricht. „Außerdem muss jeder heute Maske tragen, am besten so.“

Er zieht einen Mund-Nasenschutz aus der hinteren Hosentasche, schnallt sich die Gummizüge hinter die Ohren und bringt die Maske am Kinn an. „Wenn ihr die Maske also so tragt, kann die Polizei nichts sagen.“ Wieder pausiert er. „Wir wollen doch, dass man auf Bocas weiterhin Spaß haben darf, oder?“

Bocas del Toro (auf Deutsch: Mäuler des Stieres) ist der Name einer malerischen Inselgruppe im Nordwesten Panamas, nur knapp 100 Kilometer östlich der Grenze zu Costa Rica. Das Wasser ist hier überall so flach und klar, dass man von oben die Fische sieht, die rund um die Korallen am Meeresboden leben. Vor den Inseln stehen bunt gestrichene Häuser auf Stelzen, die meisten davon Touristenunterkünfte.

Wer hier ein Zimmer mietet, darf damit rechnen, vom Balkon aus Faultiere beobachten zu können und frühmorgens von Brüllaffen geweckt zu werden. Oder von Partywütigen Touristen - trotz steigenden Infektionszahlen und einer eigentlich gesetzlich festgelegten Ausgangssperre ab Mitternacht.